Provas do Sistema de Avaliação Baiano de Educação serão aplicadas nas escolas

Serão aplicadas nas escolas da rede estadual, a partir desta terça-feira (24) até sexta (27), as provas de Língua Portuguesa e de Matemática, pelo Sistema de Avaliação Baiano de Educação (SABE). Como parte da preparação para as provas, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) promoveu, no sábado (21), um treinamento com os profissionais e educadores que irão aplicar as provas, em todos os Núcleos Territoriais de Educação (NTE). O objetivo foi subsidiá-los com todos os detalhes técnicos e metodológicos para a aplicação das provas.

O secretário da Educação, Jerônimo Rodrigues, falou sobre a importância desta ação para toda a rede estadual de ensino. "Esta é uma agenda muito positiva. É todo um processo de elaboração das provas, de aplicação e do resultado. Esta será a quinta prova do SABE, mas com avaliação externa, para ter uma maior imparcialidade, isenção e transparência. É um preparo para que os estudantes tenham a cultura, por exemplo, de responder provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), fazer simulados e concursos para a vida profissional. Estou muito contente com a quantidade de profissionais envolvidos em toda a Bahia. A rede está empenhada para que a ação seja bem-sucedida".

O professor Lucas Gomes Santana será aplicador do SABE pela primeira vez e falou da sua motivação com o treinamento. "Estamos mais preparados e seguros. Quando entendemos todo o processo, isso ajuda não só ao nosso trabalho, mas também para o aluno compreender de forma mais clara a importância dessa avaliação".

Sobre o SABE - A prova SABE tem o objetivo de fortalecer o processo avaliativo nas unidades escolares, identificando indicadores pedagógicos que subsidiem a atuação da SEC e das escolas nos processos de aprendizagem dos estudantes. A prova SABE baseia-se na prova do Sistema de Avaliação das Educação Básica e na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que é a prova nacional que gera o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Neste ano, o SAEB ocorrerá do dia 21 de outubro a 1° de novembro.

Neste contexto, a SEC disponibiliza para as escolas três instrumentos avaliativos, de acordo com a superintendente de Políticas para a Educação Básica da SEC, Manuelita Brito. O primeiro é a avaliação diagnóstica para identificar alguns conteúdos e habilidades que já foram desenvolvidos pelos estudantes, bem como os objetos do conhecimento que precisam ser fortalecidos. O segundo é a Atividade de Apoio ao Estudante, com exercícios que visam fortalecer as aprendizagens, considerando os dados obtidos no SABE, e o outro é a Avaliação Formativa, que pretende apresentar mais informações que possam subsidiar a adoção de novas estratégias pelos professores para potencializar as aprendizagens dos estudantes.

