Provas do Encceja Nacional PPL são aplicadas nesta terça e quarta (8 e 9)

As provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos que cumprem Penas Privativas de Liberdade (Encceja Nacional PPL) vão ser aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta terça e quarta-feira (8 e 9 de outubro).

Para o exame deste ano foram inscritos 98 mil participantes, entre jovens e adultos, de 870 unidades prisionais (681) e socioeducativas (189) do Brasil. São Paulo é a cidade que concentra o maior número de inscritos, um total de 2.757 pessoas privadas de liberdade ou em cumprimento de medidas socioeducativas.

Com o resultado do exame, o participante que conseguir a nota mínima exigida nas quatro provas objetivas e na redação tem direito à Certificação de Conclusão do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio. Já o participante que conseguir a nota mínima exigida em uma das quatro provas ou em mais de uma, mas não em todas, tem direito à Declaração Parcial de Proficiência. Para requerer a certificação, o participante precisa alcançar, no mínimo, 100 pontos nas provas objetivas e 5 pontos na redação.

