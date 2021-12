PROUNI: interessados na lista de espera comprovam informações até esta segunda (22)

As etapas do Programa Universidade para Todos (PROUNI) 2019 , do segundo semestre, não terminaram. Até esta segunda-feira (22), candidatos que manifestaram interesse na lista de espera devem comprovar as informações fornecidas na inscrição diretamente na Instituição de Ensino Superior (IES) em que o curso é ofertado.

A lista de espera do PROUNI foi liberada na última quinta-feira (18) para as IES. É importante realizar o procedimento, sob a pena de perder o direito à vaga e, especialmente, por ser a última oportunidade que os candidatos têm para comprovar as informações.

O PROUNI é um programa do Governo Federal que viabiliza a oferta de bolsa de estudo em universidades, centros universitários e faculdades particulares do Brasil, que ofertam cursos não gratuitos. Puderam concorrer às vagas do segundo semestre os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2018.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), são duas listas de espera, uma vez que cada candidato pode cadastrar até duas opções de vagas por processo seletivo, em cursos, instituições de ensino e turnos distintos, entre outros pontos. Confira abaixo os respectivos critérios:

1ª opção:

- não pré-selecionado nas chamadas regulares;

- pré-selecionado na segunda opção de curso, reprovado por não formação de turma.

2ª opção:

- não pré-selecionado nas chamadas regulares, na hipótese de não ter ocorrido formação de turma na

primeira opção de curso;

- não pré-selecionado nas chamadas regulares, na hipótese de não haver bolsas disponíveis na primeira

opção de curso;

- pré-selecionado na primeira opção de curso, reprovado por não formação de turma.

