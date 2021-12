PROUNI: instituições têm até 4 de outubro para atualizar cadastro dos bolsistas

As instituições de Ensino Superior parceiras do Programa Universidade para Todos ( PROUNI ) têm até o dia 4 de outubro para atualizar o cadastro dos estudantes que possuem o benefício. A medida é obrigatória e deve ser efetuada para que os bolsistas não percam a bolsa. Esse é um papel que deve ser efetuado em conjunto entre o estudante e a universidade.

O primeiro passo é o do estudante bolsista que deve comparecer à coordenação do PROUNI da própria instituição para assinar a documentação necessária até a data estabelecida pela mesma. Posteriormente, a instituição deve acessar o Sistema Informatizado do PROUNI (SisProuni), inserir a Certificação Digital e demais dados solicitados para concluir o procedimento.

Quem deve atualizar a bolsa do PROUNI?

O processo só não é válido para os alunos que ingressaram na edição atual, pois os dados já constam como atualizados, por terem sido registrados recentemente. Cabe à instituição confirmar a matrícula do beneficiado no semestre em curso e do rendimento acadêmico obtido no último período letivo. Caso o coordenador do PROUNI não atualize a bolsa, a suspensão por ausência de renovação é automática.

O que é o PROUNI?

O PROUNI é um programa do governo federal voltado para estudantes que desejam ingressar no ensino superior, mas não têm condições financeiras para pagar as mensalidades do curso que almeja. As bolsas podem ser parciais ou integrais e, para participar do processo seletivo, é preciso atender aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação.

No Guia PROUNI , manual criado pelo Educa Mais Brasil, programa que também oferta bolsas de estudo, é possível encontrar um material completo sobre como se candidatar a uma vaga pelo PROUNI.

*Com informações do Ministério da Educação.

Fonte: E+B Educação | Géssica Santos

adblock ativo