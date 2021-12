PROUNI 2019: resultado da primeira chamada é divulgado

Foi divulgado nesta quarta-feira (6) o resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos ( PROUNI ) 2019. O processo seletivo oferece bolsas de estudo de 50% e 100% em instituições particulares do país. As inscrições foram encerradas no último domingo (3).

O resultado será divulgado na página do PROUNI e nas instituições de ensino participantes do programa. A comprovação de informações deve ser feita até o dia 14 de fevereiro mediante a apresentação dos documentos informados no momento da inscrição. O site do PROUNI lista quais são os tipos de documentos necessários.

E atenção: apesar de a pré-seleção assegurar apenas a expectativa de direito à bolsa de estudo , a perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará automaticamente a reprovação do candidato.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), quase 950 mil estudantes estão participando da seleção. Só nesta edição, foram ofertadas mais de 243 mil bolsas - 116.813 integrais e 127.075 parciais – distribuídas em mais de 1.239 mil instituições. Segundo o MEC, esta é a maior oferta de vagas da história do programa.

Os bolsistas parciais do PROUNI também podem adotar o Fundo de Financiamento Estudantil ( FIES ) para custear a outra metade da mensalidade. As inscrições para o Fies 2019 estarão abertas de 07 a 14 de fevereiro.

Calendário

O resultado da segunda chamada do PROUNI está previsto para 20 de fevereiro. No mesmo dia, inicia o período de confirmação de informações dos pré-selecionados, que têm até o dia 27 do respectivo mês para realizar o procedimento. Nos dias 07 e 08 de março de 2019, a lista de espera do PROUNI estará aberta para inscrição. Entre 11 e 13 do respectivo mês, haverá a divulgação da lista de espera.

