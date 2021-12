Prouni 2018: resultado dos aprovados da primeira lista está disponível

A quarta-feira de cinzas começou com uma notícia boa para muitos estudantes: a divulgação da lista de aprovados do Prouni 2018. Ter o nome na lista significa poder ingressar em uma instituição de ensino particular com bolsas de estudo que podem ser integrais ou parciais de 50% de desconto.

Somente para este semestre, o Ministério da Educação (MEC) oferece 242.987 vagas. Dessas, 113.863 são bolsas de estudo integrais (37.604 para cursos à distância) e 129.124 bolsas de estudo parciais.

Para verificar o resultado, o candidato precisar acessar o site do Prouni , consultar na lista ou entrar usando o login, que é o número de inscrição do ENEM 2017 e usar a senha mais atual do ENEM. Vale lembrar que, devido à quantidade de acessos, o site está com navegação instável.

Os aprovados têm um prazo para comprovar informações. Entre os dias 15 e 23 de fevereiro de 2018, eles devem encaminhar a documentação necessária para a instituição onde pretendem estudar.

Os candidatos que não foram aprovados ainda têm chances de ser contemplado pelo Prouni. A segunda chamada será divulgada no dia 02 de março. E ainda assim, caso o candidato não seja aprovado novamente, poderá manifestar interesse em participar da lista de espera entre os dias 16 e 19 de março, no site do Prouni.

Acompanhe o calendário Prouni 2018

* Resultado da primeira chamada: 14 de fevereiro.

* Comprovação de informações da 1ª chamada: entre 15 e 23 de fevereiro.

* Resultado da segunda chamada: 2 de março.

* Comprovação de informações da 2ª chamada: entre 2 e 9 de março

* Prazo para participar da lista de espera: entre 16 e 19 de março.

E se não conseguir uma bolsa de estudo pelo Prouni 2018?

Saiba que ainda existe uma alternativa para aqueles que não tiveram o nome na lista dos aprovados. É possível ingressar em instituições particulares, por meio do Educa Mais Brasil., maior programa de inclusão educacional do país, que também oferta bolsas de estudo com descontos de até 70% nas mensalidades.

Para conseguir este benefício é preciso clicar aqui , escolher a cidade, curso pretendido e fazer inscrição de forma gratuita.

O sonho de cursar uma faculdade e se formar não precisa ser adiado. O candidato tem até o dia 31 de março para fazer o cadastro e ainda conseguir ingressar no primeiro semestre do ano. Após essa data, os estudantes só poderão ingressar no segundo semestre.

