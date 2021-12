ProUni 2018: divulgado a segunda lista dos aprovados

A segunda chamada do ProUni (Programa Universidade para Todos) já está disponível no site oficial do programa, https://siteprouni.mec.gov.br/ e os estudantes que estavam na expectativa podem conferir também o resultado pelo aplicativo.

Os candidatos selecionados devem comprovar os dados informados na inscrição para garantir sua vaga, nas instituições que pretendem estudar, entre os dias 2 e 9 de março de 2018.

Conseguir a aprovação significa poder ingressar em uma instituição de ensino particular com bolsas de estudo que podem ser integrais ou parciais de 50% de desconto. Para este semestre, o Ministério da Educação (MEC) oferece 242.987 vagas. Dessas, 113.863 são bolsas de estudo integrais (37.604 para cursos a distância) e 129.124 bolsas de estudo parciais.

Para verificar o resultado, o candidato precisa acessar o site do programa para fazer a consulta, usando o login, que é o número de inscrição do ENEM 2017 e usar a senha mais atual do ENEM.

Não fui aprovado, e agora?

Os candidatos que não foram aprovados ainda podem manifestar o interesse em participar da lista de espera entre os dias 16 e 19 de março, no site do Prouni.

