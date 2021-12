Prorrogadas inscrições para processo de seleção pública para festejos juninos

As inscrições dos municípios interessados em receber verba pública para os festejos juninos (Santo Antônio, São João e São Pedro) de 2018 foram prorrogadas para até o dia 5 de junho. Os interessados no processo de seleção pública devem se dirigir ao Protocolo Central da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia – Bahiatursa, localizada no Palácio Rio Branco (Rua Chile s/n, térreo, Centro de Salvador), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12 horas e das 13h30 às 18 horas.

Só serão aceitas inscrições feitas de modo presencial e mediante apresentação de todos os documentos requisitados no edital publicado no dia 15 de maio, no Diário Oficial do Estado. O superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado, reafirma a iniciativa do Governo do Estado da Bahia como uma forma de valorização do turismo e das comemorações juninas. “Vamos incentivar esta tradição nordestina e dar apoio para a realização das festas no maior número possível de municípios baianos”, disse o gestor.

