Prorrogada por mais 15 dias a vacinação contra a Febre Aftosa

A campanha de vacinação contra a Febre Aftosa, que seria encerrada nesta quinta-feira (31), foi prorrogada por mais 15 dias, estendendo para 15/6, bem como o prazo para a declaração de vacinação. A medida foi tomada em decorrência do desabastecimento de vacinas observado no terço médio da campanha em algumas regiões do Estado, seguida dos impactos sobre a distribuição e vacinação, por conta da greve nacional dos caminhoneiros.

Deverão ser vacinados e declarados, nesta etapa, bovinos e bubalinos de todas as faixas etárias, na Agência Estadual de Defesa Agropecuária (ADAB). Os produtores têm até 15 dias para declarar a vacinação, pela internet ou nos escritórios da agência distribuídos pelo Estado. Até o dia 21 de maio havia entrado no Estado, conforme dados da ADAB, apenas 7.798.480 doses de vacina contra Febre Aftosa, das 11.600.000 doses previstas. O estoque é de 4.076.650 doses e a maioria está estocada nas distribuidoras, devido às restrições de logística para distribuí-las junto aos revendedores. As vacinas devem ser adquiridas em revendedora autorizada ou loja de produtos agropecuários, devidamente cadastradas na ADAB.

Há 21 anos a Bahia está livre da Febre Aftosa e busca a manutenção do status de Zona Livre da doença, concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) pelo 17º ano consecutivo. Com esse status, o objetivo agora é evoluir o Estado e todo o país para a Zona Livre de Febre Aftosa sem vacinação, a partir do ano de 2021. Este é o compromisso junto com o produtor, buscando a valorização da carne, juntos aos mercados mais exigentes. O esforço, conforme os representantes da ADAB, é manter a taxa de vacinação acima de 90%. Os proprietários que não vacinarem o rebanho durante o período da campanha e não fizerem a declaração serão multados no valor de R$ 53 por cabeça não vacinada e R$ 160 por propriedade não declarada, ficando impedido de vender ou transportar o rebanho.

Febre Aftosa

Doença viral, altamente contagiosa, a Febre Aftosa afeta animais de casco fendido, como os bois, búfalos, cabras, ovelhas e porcos. Pode ser transmitida principalmente pelo contato entre os animais doentes e sadios. O vírus pode ser transportado pela água, ar, alimentos, pássaros e pessoas que entrem em contato com animais doentes. De acordo com o diretor de Defesa Sanitária Animal, Rui Leal, a enfermidade provoca restrições sanitárias e comerciais ao Estado e ao país; desvalorização no preço da arroba; e desemprego no setor frigorífico. “Além disso, pode causar embargos comerciais a outros produtos, como o farelo de soja, frutas e exportação de carne de frango e suína, bem como grande impacto social e econômico”, destaca, completando que as consequências do alastramento de uma enfermidade como essa em um país é calculado em bilhões de dólares por ano.

Mais informações estão disponíveis no tutorial on-line existente na parte superior da própria tela de vacinação ou entrando em contato com a equipe de suporte do sistema, pelos números (71) 3116-7861/7824/8427.

adblock ativo