Propostas para a recuperação da Estrada do Feijão serão apresentadas em leilão

As propostas para a recuperação da BA-052, mais conhecida por Estrada do Feijão, serão apresentadas em leilão, marcado para esta quinta-feira (19), às 10h, na Bovespa, em São Paulo. A informação da assessoria de Comunicação da Secretaria Estadual de Infraestrutura (SEINFRA) dá conta, ainda, de que a empresa que fará a recuperação do Sistema Viário da rodovia baiana também será responsável pela construção de uma ponte sobre o Rio São Francisco, com um investimento total de R$ 705 milhões, ao longo de 20 anos de concessão. O processo licitatório na modalidade leilão será conduzido pela empresa B3, especializada em mercado financeiro, e a previsão é de que as obras sejam iniciadas até dezembro deste ano.

A rota da Estrada do Feijão a ser revitalizada passa por 18 municípios. Com um total de 548 quilômetros de extensão, o sistema viário da BA-052 é dividido em dois trechos: de Feira de Santana a Xique-Xique, com 462 quilômetros, e de Xique-Xique a Barra, com 85 quilômetros. Também faz parte do projeto a implantação da Ponte sobre o Rio São Francisco, entre Xique-Xique e Barra. Nesse segundo trecho, tem-se, ainda a construção da ponte de um quilômetro sobre o Rio São Francisco, onde a travessia, atualmente, é feita por meio de balsas.

