Projetos estruturantes da Bahia são debatidos com a SUDENE

Onze projetos estruturantes do governo da Bahia foram discutidos em audiência, por meio de uma videoconferência, realizada na quinta-feira (27), entre o vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, João Leão, e representantes da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). A ação é uma continuidade da reunião do Comitê de Articulação de Secretarias de Estado da SUDENE, que aconteceu no dia 12 de junho, em Fortaleza, na qual o governo apresentou os eixos para o desenvolvimento do Estado.

O Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE) terá vigência imediata entre 2020-2023, tramitando em conjunto com o Plano Plurianual (PPA) do governo federal. “Nós só aplicamos recursos em ações que tenham retorno de receita para o Estado, para que, assim, possamos investir mais na Saúde, Educação, Infraestrutura e Segurança, que são áreas de extrema importância para população. Com a elaboração do PPA, nós, do governo da Bahia, pensamos a longo prazo. Investimos dinheiro público em ações que nos garantem um avanço crescente da nossa receita e, com isso, garantimos continuidade no desenvolvimento da Bahia”, ressaltou Leão ao finalizar a apresentação dos 11 projetos estruturantes proposto pelo governo baiano para o PRDNE.

