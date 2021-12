Projetos de infraestrutura e telecomunicações foram apresentados a empresas espanholas

Os novos projetos de infraestrutura e telecomunicações que serão implantados na Bahia foram apresentados a empresas espanholas pelo governador Rui Costa. Entre as obras estão as construções da Ponte Salvador-Itaparica e do Centro de Convenções. O gestor estadual se reuniu com representantes do Grupo Acciona, que já opera na Bahia como fabricante de componentes eólicos, e mostrou as potencialidades da Bahia para tais investimentos.

"Foi um dia bastante produtivo. Estivemos com um dos maiores investidores do mundo nas áreas de energia eólica e solar, que é a Acciona, reforçando investimentos no interior da Bahia para gerar energia e investimentos para montagem de equipamentos para geração de energia", afirmou o governador, em reunião com os executivos, na terça-feira (2). Representantes da Acciona visitam Salvador nas próximas semanas para dar andamento às negociações.

Três obras que serão realizadas na modalidade de Parceria Público-Privada (PPP) receberam atenção durante o encontro: o Sistema Viário Oeste (SVO), o Centro de Convenções e um projeto de saneamento para Salvador e Ilha de Itaparica. O SVO, que inclui a Ponte Salvador-Itaparica, está orçado em R$ 5,34 bilhões, com aporte de R$ 1,51 bilhão do Governo do Estado. Além dos espanhóis, empresas chinesas, italianas e francesas têm interesse na execução do projeto, conforme a assessoria do governador. Outras possibilidades de investimento apresentadas ao Grupo Acciona foram na área de energias renováveis e o projeto de concessão de prédios públicos no Centro Histórico de Salvador.

Rui Costa esteve reunido, também, com representantes da Telefônica, um dos principais conglomerados de comunicação do mundo. As licitações da Rede Governo IV e do projeto Vídeo-Polícia Expansão foram discutidas no encontro. A Rede Governo IV envolve serviços de conectividade, telefonia e central de atendimento (service desk). Já o Vídeo-Polícia Expansão compreende monitoramento, controle e gestão do Centro de Operações e Inteligência 2 de Julho (COI) e dos 22 Centros Integrados de Comunicação (CICOM), espalhados pela Bahia. Durante a reunião, o governador externou, ainda, o interesse em aplicar novidades tecnológicas na área da Educação.

Durante a viagem à Espanha, o governador conheceu o Serviço de Chamada de Emergência 112 de Madrid. Referência na Europa, o 112 é acionado pela população para todos os tipos de emergência, como saúde, segurança, combate a incêndios e salvamento. O objetivo da visita foi entender o modelo de gestão do serviço, que é administrado pela Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (Asem-112). A experiência do 112 espanhol, segundo Rui, vai subsidiar o Governo da Bahia na elaboração do modelo de gestão para o projeto Vídeo-Polícia Expansão, que terá licitação lançada ainda neste ano.

