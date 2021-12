Projeto “Olhar no Futuro” entrega 351 óculos a estudantes

Estudantes da rede municipal de Mata de São João foram contemplados com óculos, por meio do projeto Olhar do Futuro. Mais de oito mil alunos passaram pela triagem e 880 foram consultados por oftalmologistas, na Policlínica Municipal, sendo que destes 351 receberam óculos. A ação é uma parceria entre as secretarias de Saúde e de Educação, com o objetivo de diagnosticar problemas de visão em crianças das escolas públicas do município, já que, de acordo com especialistas, nessa fase da vida escolar problemas visuais podem interferir no processo de ensino e aprendizagem.

Pais, mães e responsáveis que acompanharam comemoraram a iniciativa. “Eu ainda não tinha percebido que minha filha tinha problema de vistas e fiquei contente que ela teve o atendimento com o oftalmologista e recebeu os óculos e tudo de graça”, declarou Ana Cláudia Conceição, mãe de Manuela Souza, de 5 anos.

O prefeito Marcelo Oliveira, que disse ter problemas oftalmológicos desde criança, considera que descobrir o problema na infância é fundamental para um melhor desenvolvimento na escola. “A dificuldade de enxergar pode ser um grande obstáculo no caminho rumo à aprendizagem e estamos cuidando para que isso não aconteça com os nossos estudantes”, disse.

De acordo com a secretária de Educação Maricélia Rodrigue, em setembro, no lançamento do Olhar do Futuro, 61 crianças foram beneficiadas. “É muito importante que nossos meninos enxerguem bem para conseguir estudar de acordo. Temos que detectar no início, antes que eles percam o estímulo em estudar. Com os óculos, eles vão enxergar perfeitamente o conteúdo transmitido em sala de aula pela professora”, reforçou.

