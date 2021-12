Projeto oferece bolsas de estudo para alunos de baixa renda

O programa de bolsas SOMOS Futuro 2020, uma iniciativa do Instituto SOMOS, braço social das redes Kroton Educacional e Somos Educação, está com inscrições abertas para o processo que selecionará estudantes brasileiros que desejam concorrer a uma das mais de 400 bolsas de estudo integrais em instituições de ensino que integram a sua rede. Podem participar da seleção alunos que estejam cursando o 9º ano em escolas públicas ou que sejam bolsistas integrais em escolas particulares, que tenham alto desempenho acadêmico e renda brutal familiar de até dois salários mínimos.

O processo de seleção é composto por quatro fases: triagem, avaliação acadêmica e sociocomportamental, entrevistas on-line e entrevistas presenciais. Os candidatos aprovados em todas as etapas começarão o ano letivo de 2020 em uma das unidades parceiras do programa com isenção total nas mensalidades e materiais didáticos.

Além da isenção, o candidato selecionado receberá benefícios, tais como material escolar, uniforme, cobertura de despesas como alimentação e mentoria. Os benefícios valerão para os três anos do Ensino Médio. As inscrições são feitas através do site e será preciso preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico.

Confira o edital do programa aqui

Cronograma do programa

- Inscrições e questionário socioeconômico: inscrições abertas até 15/09/2019.

- Prova on-line e teste comportamental: de 26/09/2019 a 28/09/2019.

- Entrevistas on-line: outubro/2019.

- Visita e entrevista presencial na escola selecionada: novembro/2019.

Bolsas de estudo através do Educa Mais Brasil

Os estudantes que não forem selecionados para participar do programa têm outras opções para estudar em escolas particulares. O Educa Mais Brasil é o maior programa de incentivo educacional do país e oferta bolsas de estudos com até 70% de desconto nas mensalidades de instituições de Ensino Médio em todo território nacional. Acesse o site do programa e confira as oportunidades na sua cidade. É gratuito!

* Com informações do Instituto SOMOS

adblock ativo