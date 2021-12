Projeto Mais Estudo será lançado nesta segunda (2)

Estudantes de toda a rede estadual poderá participar do projeto Mais Estudo, que será lançado nesta segunda-feira, às 15h, no auditório da Secretaria da Educação do Estado (SEC), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, com a presença do governador Rui Costa e o secretário Jerônimo Rodrigues. Trata-se de mais uma ação voltada ao fortalecimento das aprendizagens em Língua Portuguesa e Matemática nas escolas da rede estadual de ensino. Com a iniciativa, estudantes com bom desempenho escolar, ou seja, com notas iguais ou superiores a oito, serão selecionados para auxiliar os colegas que tenham dificuldade de aprendizagem.

"Nosso objetivo é melhorar os índices educacionais na Bahia garantindo reforço escolar por meio da monitoria. Ao mesmo tempo, estamos reconhecendo e estimulando alunos com bom desempenho em nossas escolas", afirmou o governador Rui Costa. Ele anunciou o lançamento do projeto durante live nas redes sociais no último dia 27, em conversa com dois alunos que voluntariamente já dão monitoria no Colégio Estadual Polivalente de Amaralina, em Salvador.

Os monitores receberão uma bolsa mensal de R$ 200, por três meses, e terão o acompanhamento de professores supervisores e dos coordenadores pedagógicos. A previsão é que sejam investidos recursos na ordem de R$ 4,5 milhões em bolsas. De acordo com a Assessoria de Comunicação do Governo do Estado, o Mais Estudo visa, além de fortalecer as aprendizagens dos estudantes, despertar no aluno monitor o desejo pela prática docente por meio de atividades de natureza pedagógica e contribuir com práticas inovadoras de ensino e de aprendizagem, considerando a fluidez do diálogo e a aproximação existente entre os estudantes.

Para participar do Mais Estudo as escolas devem fazer a adesão ao projeto, indicando os estudantes e professores envolvidos, dentre outras informações previstas no edital e nas orientações pedagógicas que a SEC disponibilizará no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br). A previsão é que a monitoria comece a ser realizada nas escolas já na segunda quinzena de setembro, quando inicia a terceira unidade letiva.

Outros projetos – Além do Mais Estudo, o Governo do Estado implantou, desde 2015, outros três projetos voltados para a juventude. Um deles é o Primeiro Emprego, que oferece vagas com carteira assinada nas secretarias e órgãos do Poder Executivo para egressos do Ensino Médio profissionalizante da rede estadual de ensino. Outro é o Partiu Estágio, que oportuniza universitários comprovadamente de baixa renda para estagiar também dentro da estrutura governamental. O terceiro é o Mais Futuro, que garante bolsas de até R$ 600 para que estudantes das quatro universidades estaduais (UNEB, UEFS, UESB e UESC) consigam concluir seus estudos.

adblock ativo