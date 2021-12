Projeto integrado para Chapada Diamantina é tema de debate

Um projeto de integração de ações na Chapada Diamantina para questões como a recuperação de nascentes, segurança hídrica, manejo do solo, gestão de resíduos sólidos, ações de defesa civil e desenvolvimento rural, além do fortalecimento institucional dos órgãos de governo que trabalham na região, foi discutido entre representantes da Secretaria Estadual do Planejamento (SEPLAN), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Ministério Público Estadual. A reunião aconteceu nessa segunda-feira, na sede da SEPLAN, no Centro Administrativo da Bahia.

O secretário do Planejamento, Walter Pinheiro, explicou que a intenção do projeto é ofertar para a Chapada Diamantina as reais condições para se ter atividade econômica, turismo e preservação ambiental. “Na realidade, compreende todo um manejo para a região, do ponto de vista hídrico, sanitário e de recuperação de matas e mananciais. O projeto busca, através de um passivo, a recuperação de diversas áreas, por meio de uma intervenção de formação para trabalhar a questão da consciência, a preparação para o manejo e, claro, como é que vamos introduzir novos mecanismos para passar a conviver com essa área tendo atividade econômica e, também, a chegada de outras politicas, com a de resíduos sólidos, saneamento e distribuição de água”.

A coordenadora do PNUD no Brasil, Maristela Marques Baioni, falou sobre a iniciativa. “É um esforço grande que se iniciou com o Ministério Público, através da identificação de passivos na região que estamos tentando agora, por intermédio de um projeto de cooperação técnica, fazer um desenho de ações integradas para o desenvolvimento da região. Temos previstas ações de um trabalho de mudança de prática do plantio da agricultura, visando garantir uma cultura que seja sustentável, preservando os insumos naturais. Então, pretendemos trabalhar com o envolvimento da sociedade civil”.

Sobre o PNUD – O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento é o órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) que tem por mandato promover o desenvolvimento e erradicar a pobreza no mundo. Com sede em Nova York, o PNUD trabalha em mais de 170 países e territórios auxiliando a erradicação da pobreza, a redução da desigualdade e a exclusão. Em parceria com governos de todas as regiões, o programa da ONU auxilia no desenvolvimento de políticas públicas, formação de lideranças, capacidades institucionais e na construção de estruturas resilientes que sustentem o desenvolvimento sustentável.

