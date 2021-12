Projeto de ensino de inglês no Brasil será financiado pelos EUA

Organizações educacionais sem fins lucrativos que ensinam a língua inglesa estão enviando propostas para a embaixada e os consulados dos Estados Unidos para criar e implementar um programa de acesso ao inglês nos estados brasileiros. Entre as cidades contempladas estão: Belém, Recife, Brasília, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e São Paulo.

Intitulado Access, o programa oferece aulas para participantes de áreas economicamente desfavorecidas, após o período escolar e com sessões intensivas. Futuramente, os estudantes serão encaminhados para seleções de intercâmbio. Em alguns estados, o programa prevê qualificação na língua estrangeira. Em outros, o Access quer auxiliar professores em início de carreira. As propostas de projeto devem ser enviadas até 1º de setembro para o e-mail: relobrazil@state.gov.

Outro programa que beneficia jovens que não têm condições de arcar com o valor integral de uma mensalidade de um curso de idiomas , faculdade ou Educação Básica é o Educa Mais Brasil. Com 15 anos de atuação no mercado, o programa já beneficiou mais de um milhão de jovens com suas bolsas de estudo em todo Brasil.

Se interessou? Acesse o site do programa e confira todas as oportunidades disponíveis na sua região. É possível encontrar bolsas com até 70% de desconto.

