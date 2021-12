Projeto de alunos universitários alfabetiza população

De acordo com a constituição de 1988 a Educação Básica é direito de todos, porém sabemos que não é assim que funciona em nosso país. Para muitos, que não consegue estudar no período adequado o EJA – Educação de Jovens e Adultos pode ser um caminho para recuperar o tempo perdido. Iniciativas pontuais também tentar reverter este quadro desfavorável para o desenvolvimento do país.

O sonho, antes perdido, de aprender a ler e a escrever já se faz acessível para muitas pessoas depois do programa Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos, criado pela Universidade Estácio de Sá , umas das 18 mil instituições de ensino parceiras do Educa Mais Brasil.

O programa, que já está em funcionamento, foi ideia do presidente da instituição e tem o objetivo de diminuir o analfabetismo no entorno das unidades da faculdade. A iniciativa conta com a participação dos próprios alunos que ensinam matérias como português e informática, três vezes por semana. A duração do projeto é de quatro meses.

Segundo Cláudia Romano, vice-presidente de Relações Institucionais da Estácio, a missão da instituição é “Educar para Transformar”. Cuidar da educação é algo que está dentro das diretrizes da faculdade. “É importante pensar em todas as esferas da educação, porque tudo funciona como uma cadeia. Se algo não está bom, causa impacto em todo o resto”, explicou a vice-presidente.

Inicialmente, as unidades que possuem o projeto são Alcântara, Queimados e Via Brasil, todas localizadas no Rio de Janeiro. “A nossa meta agora é expandir o projeto para outros estados e vários deles já expressaram o interesse”. Com duas semanas de funcionamento, o programa possui uma turma em cada unidade, cada uma delas com 25 alunos. “A ideia é aumentar o número de turmas no próximo semestre. A procura está muito grande”, acrescenta Cláudia.

Um dos critérios para ser voluntário como professor foi ter cursados disciplinas didáticas, como Pedagogia e outras licenciaturas. Aline Azevedo, 36 anos, está no quarto período da licenciatura em História e se interessou pelo programa por ser uma oportunidade de estagiar na área. “Trabalho o dia inteiro e depois vou para a faculdade. Por conta dessa rotina intensa, nunca tive a oportunidade de estagiar”, conta a estudante.

Aline gostou ainda mais da oportunidade quando soube que teria que ensinar para adultos. “Eu não tenho tanta afinidade com criança, poder lidar com pessoas adultas foi algo que me deixou bem mais confortável”. A estudante ensina a adultos com idade entre 50 e 70 anos e contou com muita emoção que a cada aula é um novo aprendizado.

“No meu primeiro dia de aula, preparei lápis com uma decoração de estrela para todos os alunos. Mas uma estudante me chamou muita atenção por que ela chorou ao receber o presente. A sua história é bem forte, quando mais nova o pai dela dividia um lápis em três e ela tinha que escrever em papel de pão. Assim como ela tem vários, alguns que nunca tiveram a oportunidade de estudar. Outros possuem muitos traumas”.

A estudante de História garante que é muito gratificante ver o esforço dos alunos e deixa claro a importância do projeto. “O EJA não é incentivado e isso acaba fazendo com que os estudantes desistam de estudar. Com esse iniciativa eu enxergo a vontade neles, eles chegam sempre cedo às aulas e vibram com cada conquista nova. Me sinto extremamente feliz em participar de um projeto como esse”, conclui.

