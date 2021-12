Projeto de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos está sendo ofertado pela Estácio

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados no último mês, o Brasil ainda tem mais 11 milhões de analfabetos entre a população de 15 anos ou mais. Em paralelo a isso, a Organização das Nações Unidas (ONU) quer garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos - homens e mulheres - estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de Matemática , até 2030.

É por reconhecer todas essas estatísticas que a Estácio está com inscrições abertas, até o dia 5 de agosto, para o Projeto de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos. A iniciativa integra o Programa de Responsabilidade Social da companhia. Em sua quarta edição, as aulas serão ofertadas em quatro unidades do Rio de Janeiro - Ilha do Governador, Alcântara, Queimados e Via Brasil -, além dos campus de Carapicuíba, Natal e Brasília.

Desde a sua criação em 2018, o projeto já contou com a participação de mais de 300 alunos. “Nossa meta é levar esse projeto a todas as unidades da Estácio no Brasil. Estamos alinhados com os ODS 4 da ONU e queremos combater o analfabetismo e erradicá-lo no entorno de nossos campus. Os novos dados do IBGE nos mostram que a batalha ainda é bem grande”, afirma Cláudia Romano, vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Grupo Estácio.

Cláudia também contou que o projeto está alinhado à missão da Estácio de educar para transformar e reforça a diretriz de manter um relacionamento próximo e sustentável com a comunidade do entorno de suas unidades. Ainda de acordo com ela, a iniciativa também representa uma oportunidade única para os alunos da instituição, pois vão aprender na prática a atuarem como alfabetizadores, o que sustenta o compromisso com a empregabilidade desses egressos.

Sobre o projeto

Por um período de quatro meses, os matriculados terão aulas com estudantes dos cursos de Licenciaturas da Estácio, como Pedagogia , Letras, História, Geografia e Matemática, juntamente com a participação do corpo docente da faculdade. As aulas acontecerão no período noturno com duração de três horas por dia, duas vezes por semana, e serão totalmente gratuitas. Os interessados poderão se inscrever até o dia 5 de agosto, diretamente nas salas de matrícula das unidades que ofertam o curso. As aulas terão início no dia 12 de agosto. Mais informações podem ser obtidas pelo site .

Bolsas de estudo

Quem se interessou pelo curso, mas não reside próximo aos campus, não precisa desanimar. É possível estudar através do programa de Educação de Jovens e Adultos ( EJA ), com as bolsas de estudo oferecidas pelo Educa Mais Brasil. O Educa já beneficiou mais de um milhão de estudantes em todo o Brasil. Acesse o site do programa e confira as oportunidades oferecidas na sua região. É possível encontrar bolsas de até 70% de desconto.

