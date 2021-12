Proibição da venda de bebida alcoólica na região de Brumado é prorrogada para 5 de abril

A proibição da comercialização de bebidas alcoólicas na região de Brumado, no sudoeste baiano, foi prorrogado para até 05h de 5 de abril. A medida que estava em vigor até esta sexta-feira, 26. O novo decreto do Governo do Estado será publicado no Diário Oficial deste sábado, 27.

Está vedada a venda de bebida alcoólica em quaisquer estabelecimentos, inclusive por sistema de entrega em domicílio (delivery). A ação visa conter aglomerações e avanço da pandemia do coronavírus. Os estabelecimentos comerciais deverão isolar seções, corredores e prateleiras nos quais estejam expostas bebidas alcoólicas.

A região de Brumado inclui os seguintes municípios: Aracatu, Barra da Estiva, Boquira, Botuporã, Brumado, Caturama, Contendas do Sincorá, Dom Basílio, Érico Cardoso, Guajeru, Ibicoara, Ibipitanga, Ituaçu, Jussiape, Livramento de Nossa Senhora, Macaúbas, Malhada de Pedras, Paramirim, Rio de Contas, Rio do Pires e Tanhaçu.

