Programa Primeiro Emprego completa um ano de existência valorizando a área de Saúde

Em um ano de existência, o Programa Primeiro Emprego contemplou 4.370 estudantes oriundos da Educação Profissional e Tecnológica da Bahia, que tiveram as suas carteiras assinadas. Com o desafio de inserir jovens técnicos no mercado de trabalho em diversos setores, o programa emprega, atualmente, na área da Saúde, 462 jovens, que atuam em unidades como policlínicas e hospitais.

O coordenador do Primeiro Emprego no âmbito da Secretaria da Saúde do Estado (SSESAB), Henrique Falck, destaca que esses jovens fazem parte do processo de ampliação e dinamização da Saúde no Estado. “Temos técnicos em toda a rede direta e estamos iniciando a inclusão deles na parte indireta da gestão. O objetivo é que essa força de trabalho chegue para inovar, dando sugestões e melhorando a assistência direta ao paciente”. O gestor completa que a simples inclusão e atualização de dados no cadastro gerido pela Secretaria da Educação do Estado, responsável por fazer o ranking dos jovens egressos da Educação Profissional e Tecnológica, aumenta as chances de contratação.

Requisitos

Para participar do Primeiro Emprego é preciso ser estudante da Educação Profissional Estadual e já ter concluído 40% do curso. Aqueles que finalizaram o curso há no máximo um ano, bem como adolescentes qualificados por programas governamentais executados pelo Estado da Bahia, também têm chance de contratação. Os estudantes devem manter os dados atualizados no Sistema de Gestão Escolar (SGE), principalmente telefone, e-mail e endereço, para que sejam encontrados.

O cadastro dos dados pode ser atualizado através do site do programa . No âmbito estadual, os contratos ficam vigentes por 24 meses. Já as empresas privadas decidem pela manutenção ou não das contratações. Nos órgãos estaduais - 54 possuem trabalhadores oriundos do Primeiro Emprego -, o contemplado recebe salário mínimo, plano de saúde (Planserv) e vale transporte.

