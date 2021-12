Programa Petrobras Conexões seleciona universitários

Universitários de qualquer curso de graduação podem se inscrever no Programa Petrobras Conexões para Inovação, que visa desafiar os participantes a darem soluções criativas para a transformação digital do setor de óleo e gás. As inscrições foram abertas durante a edição brasileira da Offshore Technology Conference (OTC), que ocorreu no Rio de Janeiro, e seguem até 6 de janeiro. Serão selecionados 21 estudantes que passarão por uma mentoria da PUC-Rio.

Durante a experiência, os estudantes vão ter uma jornada de experimentação. A ideia é que no ciclo de alguns meses eles já apresentem protótipos, que são provas de conceitos de soluções que vão ser avaliadas pelo time da Petrobras especializado. Os selecionados receberão uma bolsa-auxílio mensal por seis meses, que poderá ser renovada ao fim desse período.

As atividades serão desenvolvidas a partir do dia 3 de fevereiro, na PUC-Rio, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h. Estão previstas visitas às instalações da Petrobras no Rio de Janeiro, ao longo do ano. Confira o edital .

Quem pode participar

Estão aptos para fazer a inscrição os estudantes de todas as universidades públicas e privadas do Brasil que estejam regularmente matriculados em cursos de graduação, com término previsto após janeiro de 2021.

O programa busca por perfis diversos, misturando aqueles que têm vocação para criatividade, entre os quais destacam-se os cursos de Design Industrial e Comunicação ; perfil mais técnico encontrado nas ciências exatas, envolvendo pessoas com interesse em desenvolver experiência na área tecnológica; e perfis que queiram também dar a sua contribuição para o projeto, entre os quais estão estudantes de Psicologia e Biblioteconomia .

Fonte: Brenda Chérolet – Agência Educa Mais Brasil

adblock ativo