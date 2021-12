Programa Partiu Estágio vai ofertar mais de duas mil novas vagas

As inscrições para o Partiu Estágio começa nesta quarta-feira (30) e prosseguem até o dia 24 de fevereiro, por meio do site do programa , onde também está disponível a lista completa das vagas no serviço público. As oportunidades de estágio são para 62 órgãos estaduais, distribuídos entre 49 municípios baianos, incluindo Salvador. O anúncio é do governador Rui Costa, que também assinalou a nomeação de 398 coordenadores pedagógicos para as escolas da rede estadual.

O Partiu Estágio vai ofertar 2.325 novas vagas para estudantes universitários de instituições baianas. O edital do programa do governo do Estado, que já contratou mais de seis mil estagiários para atuarem no serviço público, está disponível para consulta no site da Secretaria da Administração . Prioritário para estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), o Partiu Estágio está disponível para todos os alunos universitários residentes na Bahia e que estejam regularmente matriculados em cursos presenciais de instituições estaduais, federais e privadas com sede no Estado.

Também podem se inscrever estudantes que tenham estudado todo o ensino médio com bolsa integral na rede privada. É necessário, ainda, que o candidato tenha idade mínima de 16 anos e que tenha cumprido pelo menos 50% do curso de formação. O cadastro de cada candidato irá compor um banco, com validade de seis meses e do qual sairão as convocações dos novos estagiários do Estado. Não poderão participar estudantes beneficiados pelo Projeto Estadual de Auxílio Permanência, instituído pela Lei 13.458/2015.

Já a nomeação dos 398 coordenadores pedagógicos, convocados no concurso público realizado em agosto de 2018, será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), de acordo com Rui Costa. No último dia 16 de janeiro, o governador já havia nomeado 200 coordenadores dos 598 aprovados para as vagas. Na mesma data, foi publicada a nomeação dos 2.089 professores convocados no mesmo concurso, lLançado em novembro de 2017 e realizado por meio de parceria entre as Secretarias da Educação e da Administração (SAEB).

