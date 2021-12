Programa Partiu Estágio convoca segunda turma

Foi publicada nesta sexta-feira (17), a segunda convocação para os universitários inscritos no segundo edital do Programa Partiu Estágio, do Governo do Estado. De acordo com a nova lista, 1.471 mil estudantes deverão se apresentar ao órgão ou entidade em que irão estagiar, dentro do prazo de dez dias úteis. Desde o lançamento do projeto, em abril deste ano, já foram contratados mais de 3,5 mil jovens para estagiarem no serviço público. A lista da nova turma ficará disponível no site da Secretaria da Administração (SAEB).

Os 1,4 mil estudantes serão convocados por meio do e-mail cadastrado no momento de sua inscrição no programa. Para assegurar o estágio no Governo do Estado, é preciso que os candidatos apresentem a documentação exigida. De acordo com o edital do programa, aquele que não apresentá-la ou não se apresentar ao órgão ou à entidade no prazo estipulado perderá a vaga de estágio.

Partiu Estágio

O programa é uma iniciativa da administração estadual baiana que garante acesso a oportunidades de estágio a jovens universitários de instituições federais, estaduais e privadas da Bahia que ainda não conseguiram se inserir no mercado de trabalho. É prioritário para estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e para aqueles que tenham estudado todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada. Podem participar do programa universitários regularmente matriculados em cursos presenciais de instituições estaduais, federais e privadas com sede na Bahia. É necessário, ainda, que o universitário tenha idade mínima de 16 anos e que tenha cumprido pelo menos 50% do seu curso de formação.

O programa está em seu segundo edital. Um total de 43.513 mil candidatos se inscreveu para os dois editais – o primeiro alcançou 20.108 inscritos e o segundo, publicado em agosto, teve 23.405 interessados. No primeiro edital, foram realizadas 1.947 contratações, divididas em quatro convocações. Neste segundo edital, já foram contratados 1.571 estagiários e, com esta nova convocação, a expectativa é que o Partiu Estágio feche 2017 com mais de cinco mil contratados.

