Programa oferece 25 mil bolsas para cursos de graduação e pós-graduação na Bahia

Estudar tem se tornado, cada vez mais, a meta de muitos brasileiros. De acordo com os últimos dados divulgados pelo Censo da Educação Superior, a procura por um curso de graduação tem aumentado, atingindo a marca de quase 3 milhões de alunos matriculados. A pós-graduação segue o mesmo ritmo já que os profissionais percebem a importância de investir constantemente em qualificação. Segundo esta linha, o Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional do país, está ofertando, somente na Bahia, mais de 25 mil bolsas de estudo - entre graduação e pós-graduação – para a Educação Superior.

Muitos investem em cursos de especialização como meio de manter-se ou recolocar-se no mercado de trabalho. A administradora soteropolitana, Núbia Cristina Santos encontrou na pós-graduação uma oportunidade de qualificação para gerir seu próprio negócio. “Com a crise econômica foi preciso me reinventar. Sempre sonhei em abrir o meu próprio negócio, então investi em uma loja. Senti que precisava de novos conhecimentos para me adaptar a essa nova fase”, declara.

Atualmente, a empreendedora cursa um MBA em Finanças Auditoria e Controladoria na Faculdade UNIME, em Lauro de Freitas, com o apoio do programa de bolsa de estudo do Educa Mais Brasil. “Já consigo perceber a importância de me especializar. Por ter uma pós no currículo consegui um novo emprego, que concilio com o meu negócio. Sem o auxílio de uma bolsa de estudo, sei que não seria possível essa realização”, pontua.

Cursos de pós-graduação são boa opção

Investir em um curso de pós-graduação é uma boa escolha para voltar ao mercado de trabalho mais qualificado ou mesmo se manter atualizado em tempos de alta competitividade. No entanto, apesar de propício, o investimento nos estudos pode ser alto, o que torna a realização distante da realidade de muitos que não têm condição de pagar o valor integral das mensalidades.

Bolsa de estudo é alternativa

Quem deseja uma qualificação, mas não pode arcar com as mensalidades pode optar por uma bolsa de estudo. O Educa Mais Brasil possui parcerias com diversas faculdades, centros universitários e universidades do país. As bolsas podem chegar até a 70% de desconto. A inscrição é gratuita e pode ser feita aqui . Há opções para cursos presenciais e à distância.

