Programa Mais Futuro está com inscrições abertas

Seguem abertas, até o dia 27 de novembro, no Portal da Educação ( www.educacao.ba.gov.br ), as inscrições para o Mais Futuro. O projeto, que garante auxílio permanência aos estudantes das quatro universidades estaduais (UNEB, UEFS, UESC e UESB), é uma iniciativa da Secretaria da Educação do Estado (SEC) para beneficiar estudantes em condições de vulnerabilidade socioeconômica e inscritos no CadÚnico e, assim, possam concluir suas graduações. O programa também oferece oportunidades de estágio no setor público.

Lançado em 2017, o programa Mais Futuro já beneficiou mais de 12 mil estudantes com auxílio permanência, de acordo com dados da SEC. O valor da bolsa é de R$ 300 para quem estuda a até 100 quilômetros de onde mora e de R$ 600 para os que vivem a uma distância maior e, por isso, necessitam de moradia temporária na cidade onde estudam.

Ainda existe a opção de uma bolsa complementar, que terá valor variável, conforme atos normativos de cada instituição estadual de Ensino Superior. A lista dos estudantes homologados será publicada pela Secretaria da Educação e divulgada por cada uma das universidades em seus portais eletrônicos. O edital do projeto pode ser acessado no Portal da Educação.

