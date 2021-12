Programa leva estudantes brasileiros para o Japão

Quase todo mundo sonha em conhecer outro país. E, na maioria das vezes, a lista é bem extensa e diversificada. E se o destino mais possível agora fosse o Japão? É essa oportunidade que dez alunos brasileiros de cursos técnicos integrados ao Ensino Médio terão. Os 41 institutos da rede federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica espalhados pelo Brasil podem inscrever um estudante no Programa Sakura de Ciência até esta quarta-feira, dia 4 de setembro.

Realizado a partir de uma parceria entre a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação (MEC), o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF) e a Agência de Ciência e Tecnologia do Japão, o programa tem como objetivo promover intercâmbio de sete dias para estudantes brasileiros na área de Ciência e Tecnologia avançada.

O edital do intercâmbio pode ser acessado no site do CONIF e os alunos interessados devem procurar a assessoria internacional de sua instituição. O resultado será divulgado no dia 16 de setembro e a data provável para a ida dos estudantes é 23 de novembro, com retorno previsto ao Brasil no dia 30 do mesmo mês.

Inscrições

A escolha do candidato é de responsabilidade de cada instituição da rede federal. Os critérios classificatórios incluem a participação em projetos de pesquisa aplicada e de extensão tecnológica e em eventos técnico-científicos - nacionais, internacionais, regionais e locais -, além da proficiência em língua inglesa.

Para participar é necessário ter, no mínimo, 16 anos; comprovar rendimento de 80% nas disciplinas cursadas; possuir certificação de proficiência em Inglês; e não ter participado de programas de intercâmbio no Japão anteriormente.

