Programa de Mobilidade oferta mais de 2 mil vagas em universidades públicas

Estudantes que desejam complementar a graduação podem se inscrever no Programa de Mobilidade Nacional ofertado em 22 Instituições de Ensino Superior (IES) filiadas à Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM). São disponibilizadas 2.209 vagas para o ingresso no segundo semestre de 2019. As inscrições foram prorrogadas e serão encerradas em 8 de julho.

A proposta é que graduandos possam cursar um semestre em universidades associadas à ABRUEM. Podem participar estudantes de graduação regularmente matriculados em IES estaduais e municipais que aderiram ao Programa de Mobilidade Nacional no período indicado, desde que cumpram os requisitos obrigatórios.

Neste caso, de acordo com o edital , os interessados devem contatar o coordenador da instituição de ensino em que possui a matrícula regular para realizar a inscrição por meio da apresentação de documentos como Declaração de Matrícula, Histórico Acadêmico, Plano de Estudos (PE) e Carta de Recomendação.

Após o envio da documentação, a IES de destino fará a análise da documentação até o dia 23 de julho e enviará a Carta de Aceite ou a Carta de Recusa para a IES de origem. As aulas terão início a partir de agosto, de acordo com o calendário da universidade .

A mobilidade acadêmica tem duração variável entre seis e 12 meses. Embora o candidato não tenha custos operacionais com o programa, deverá arcar com as despesas pessoais como, moradia, alimentação e transporte durante a experiência. As instituições participantes, no entanto, podem criar bolsas para dar apoio aos intercambistas com o objetivo de proporcionar melhores experiências.

A iniciativa é organizada pela Câmara de Internacionalização e Mobilidade da ABRUEM, que abre editais com periodicidade semestral para a seleção de estudantes interessados em oportunidades de intercâmbio nacional.

Cronograma

Inscrições: até 8 de julho

Análise das candidaturas: de 9 a 23 de julho

Início das aulas: a partir de agosto de 2019

Universidades associadas:

Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino (FAE)

Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO)

Universidade Estadual de Feira De Santana (UEFS)

Universidade Estadual de Goiás (UEG)

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Universidade Do Estado de Mato Grosso (Unemat)

Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes)

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP)

Universidade do Estado do Pará (UEPA)

Universidade de Pernambuco (UPE)

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN)

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS)

Universidade Estadual de Roraima (UERR)

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

Universidade de Taubaté (UNITAU)

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

adblock ativo