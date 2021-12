Programa Água Doce deverá ser ampliado na Bahia

A possibilidade de um novo convênio do Programa Água Doce (PAD) na Bahia e um acordo de cooperação técnica para a realização de um Plano Estadual de Revitalização das Bacias Hidrográficas foram temas debatidos na reunião entre representantes do Governo da Bahia e do Ministério de Desenvolvimento Regional, realizada na terça-feira (27), em Brasília.

Durante o encontro, também foram discutidos o monitoramento e a manutenção dos sistemas já existentes na Bahia, que é um trabalho realizado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR). Na primeira etapa do programa foram implantados 145 sistemas de dessalinização e na segunda etapa, que está em fase final, prevê a implantação, recuperação e gestão de mais 150 sistemas. No total, o Programa Água Doce na Bahia contou com um investimento de mais de R$ 62 milhões, beneficiando cerca de 200 mil pessoas de 56 municípios.

Em funcionamento no Estado desde 2012, o convênio da Bahia é o maior no âmbito do Água Doce, colocando o Estado como referência na execução do programa, como destacou o secretário estadual do Meio Ambiente (SEMA), João Carlos Oliveira. “Somos o maior Estado, tivemos o maior aporte de recursos e também o maior número de dessalinizadores implementados. Para esse novo convênio já temos identificadas mais de 370 comunidades que estão aptas a receber o PAD”, afirmou o gestor da SEMA, presente à reunião, junto ao diretor-presidente da CAR, Wilson Dias; à coordenadora do PAD na Bahia, Luciana Santa Rita; e ao técnico da CAR, Abimael Passos

Programa Água Doce - O PAD visa estabelecer uma política pública permanente de acesso à água de qualidade para o consumo humano, incorporando cuidados técnicos, ambientais e sociais na implantação, recuperação e gestão de sistemas de dessalinização de águas salobras e salinas.

