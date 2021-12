Professores realizam planejamento pedagógico neste sábado (27)

Professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares, além de estudantes e pais representantes dos Colegiados Escolares, se reúnem, neste sábado (27), nas escolas da rede estadual, da capital e do interior, para a realização da segunda etapa da Jornada Pedagógica 2019. A ação, promovida pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), sob o tema "Pilares para a garantia do direito de aprender: currículo, formação, acompanhamento e avaliação", tem como objetivo planejar as ações para o segundo semestre deste ano letivo, tendo em vista a melhoria do processo de ensino e aprendizagem na rede estadual.

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, e a equipe da Secretaria e dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE) também participarão das atividades que serão realizadas durante todo o dia do sábado. No Colégio Estadual Bartolomeu de Gusmão, em Lauro de Freitas, por exemplo, a segunda etapa da Jornada Pedagógica contará com a participação da superintendente de Políticas para a Educação Básica da SEC, Manuelita Brito, a partir das 8h30.

A importância deste movimento pedagógico para o fortalecimento das aprendizagens foi destacada pelo secretário Jerônimo. “Faremos uma avaliação do que realizamos ao longo do primeiro semestre e trataremos de fortalecer, ainda mais, os nossos passos até o final deste ano e produziremos, em cada escola, um Plano de Intervenção Pedagógica, descrevendo estratégias para a melhoria dos resultados, cuidando dos nossos desafios cotidianos nas áreas de Língua Portuguesa, de Matemática, Ciências, e, especialmente, cuidando, com muita responsabilidade, de cada unidade escolar, de cada sala de aula, sempre nos preocupando com a aprendizagem dos nossos estudantes”, detalhou.

Desempenho – Durante o evento será realizado um debate com a comunidade escolar sobre o desempenho dos estudantes no primeiro semestre e os resultados obtidos nas atividades avaliativas propostas pelo Sistema de Avaliação Baiano de Educação (SABE). A partir da análise desses indicadores, a proposta é elaborar um Plano de Intervenção Pedagógica para todos os componentes curriculares, especialmente em Língua Portuguesa e Matemática, de acordo com Jerônimo Rodrigues.

A análise dos resultados qualitativos e quantitativos do processo de aprendizagem; o planejamento das ações pedagógicas para o segundo semestre de 2019, incluindo Sistema de Avaliação Baiano de Educação (SABE); e a mobilização para a prova SAEB, que será realizada entre outubro e novembro deste ano, também fazem parte da programação da Semana Pedagógica.

adblock ativo