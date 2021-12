Professores passam a gerar impacto e transformação no ambiente escolar

Não tem como falar em educação de qualidade sem investir em formação continuada para professores. Juntamente com a formação inicial, essa prática é fundamental segundo as políticas públicas que envolvem a educação. Mas será que basta adquirir conhecimento em informática e aprimorar algumas técnicas para se tornar um educador competente e atualizado?

A aprovação da Base Nacional Comum Curricular, documento normativo que estabelece com clareza os processos essenciais que os alunos devem desenvolver em cada etapa da educação básica brasileira assegurando os seus direitos de aprendizagem, é um grande passo para a melhoria da educação no Brasil e uma oportunidade para que os investimentos na formação dos professores aumentem.

Segundo dados do Ministério da Educação (MEC), a aprovação da Base Nacional é um passo decisivo para a melhoria da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, para o aperfeiçoamento do material didático, dos programas de formação continuada de professores e ações do MEC de apoio aos Estados e municípios.

Com um programa de formação continuada que acontece em quatro períodos do ano letivo, os professores do Colégio Americano , ainda recebem capacitação presencial e EAD. “A falta de formação continuada dos professores afeta principalmente na qualidade do ensino. Há cinco anos, a metodologia e a didática de ensino eram totalmente diferentes, por isso os professores precisam se atualizar”, explica Almir Pacheco, diretor da instituição.

Essa formação contínua promove o engajamento dos profissionais da educação em processos de aprimoramento que lhes permite estar sempre bem informados e atualizados sobre as novas tendências educacionais. Além de permitir que o educador agregue conhecimento e seja capaz de gerar transformação e impacto no contexto escolar.

No ambiente escolar, o profissional maduro e atualizado se torna um facilitador e não apenas um transmissor de conteúdo. Ele torna o educador capaz de construir e se adaptar às rápidas e diversas mudanças do contexto educacional e contornar as dificuldades encontradas.

Bolsas de estudo

Procurar uma escola que tenha professores cada vez mais capacitados é muito importante para a educação de uma criança. O Educa Mais Brasil oferece bolsas de estudo com 50% de desconto nas mensalidades da Educação Básica. Dessa forma, você pode procurar um escola de sua preferência e investir na educação dos seus filhos. Basta clicar aqui e saber qual é a instituição mais próxima de você.

adblock ativo