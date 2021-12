Professores baianos participam de formação pedagógica no Canadá

Cem professores brasileiros estão em missão internacional no Colleges and Institutes (CICAN), no Canadá, até 30 de agosto, participando de uma formação pedagógica. Entre os educadores de todo o país, estão seis baianos de redes municipais e estadual de ensino. A iniciativa faz parte do Acordo de Cooperação, formalizado entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o CICAN, e tem como objetivo promover a capacitação de professores em efetivo exercício nas escolas públicas das redes estaduais, municipais e distritais.

O professor de História Maurício Quadros da Mota, do Colégio Estadual Deputado Herculano Menezes, localizado no bairro de Sussuarana, em Salvador, um dos participantes da formação, fala sobre a importância da representatividade baiana em um programa internacional de Educação. “É muito significativo representar o nosso Estado dentro e fora do Brasil em uma capacitação em que a troca de experiências e de novos aprendizados com os professores canadenses está acontecendo, também, entre os próprios professores cursistas. E, não obstante a isso, poder levar a nossa cultura, a nossa visão de mundo a outras pessoas e outros países. Está sendo importante demonstrar que nós, professores do Estado da Bahia, temos sim capacidade de nos submeter a concursos e seleções nacionais e internacionais e sermos aprovados”.

Maurício ressalta, ainda, a importância da formação no Canadá para a sua carreira. “É a primeira vez que saio do país na condição de professor para uma formação profissional. Com esta oportunidade, posso aprender mais o inglês, já que o curso acontece no Canadá. Além disso, posso conhecer e aprofundar mais o entendimento de outras culturas, outras realidades socioeconômicas e históricas. Posso contribuir e também receber experiências que vão agregar a meus conhecimentos e, dessa forma, repercutir isso na minha sociedade e na minha escola, com meus alunos. Enfim, estou podendo aprimorar mais meu inglês, aprender sobre novas práticas educacionais, trocar experiências com outros professores do Brasil e do Canadá”.

Formação pedagógica – Os conteúdos da formação pedagógica no Canadá se dividem em duas estruturas fundamentais. O primeiro objetiva a formação e a compreensão da Língua Inglesa, ou seja, leitura, escrita, fala e entendimento. O segundo módulo visa a apresentação, o estudo e a prática de novos métodos de ensino, tomando como referência a experiência canadense. “No Canadá, em média, 25% da sua população é composta de imigrantes, e isto oportuniza aos canadenses um contato significativo com uma ampla gama de culturas. Tanto que é um país bastante progressista no respeito às diversidades, sejam elas étnicas, culturais, sociais, econômicas, de gênero e sexualidade, entre outras”, enfatiza o professor Maurício da Mota.

