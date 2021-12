Professor aposentado aprende sozinho sete idiomas

Todo mundo sabe o quanto é importante se dedicar a aprender novas línguas. Mas isso não é tarefa das mais simples. Dominar o segundo idioma não é mais um diferencial; é imprescindível. Agora imagine a proeza de aprender sete novos idiomas, sozinho!

Essa é a história de um professor aposentado de Conquista, no Triângulo Mineiro. Por amor à literatura ele aprendeu sozinho sete idiomas . Além de português, Dimas Oliveira, 63 anos, domina o inglês, espanhol, latim, italiano, francês, grego e alemão.

Criado em Conquista, Dimas fez graduação em História , na cidade de Uberaba. O autodidata que sempre estudou em escolas públicas, é apaixonado pela leitura. “Descobri livros de História para o Ensino Médio guardados em uma cesta velha. Aquele momento foi o começo de uma paixão que se estende até hoje”.

Autodidata

Foi a curiosidade pela História e o interesse pela Literatura que fez com que o professor aprendesse tantos idiomas. Ele estuda sempre com o auxílio de uma gramática e um dicionário. Inicialmente, procura formar frases bem simples. Depois, ele começa a ler pequenos textos para, por fim, chegar a livros maiores.

“O grego antigo é o idioma mais difícil de todos. Depois de quarenta anos, entretanto, consegui aprender alguma coisa”, brinca. O espanhol foi a primeira língua estrangeira que aprendeu, mas não é tão fácil como parece. “Vejo o espanhol como uma porta de entrada para o aprendizado de outros idiomas”, indica o professor.

Dimas nunca frequentou uma escola de idiomas e nem conhece o exterior. Além disso, ele não utiliza nenhum método tecnológico para aprender. O autodidata tem uma pequena biblioteca em casa com mais de 500 livros que servem como auxílio.

“A minha relação com o estudo, às vezes, me parece estranha. Sempre senti um impulso, algo misterioso que me leva sempre a aprender. É uma curiosidade inexplicável, uma vontade inesgotável de conhecer. Eu me sinto uma criança sendo levada pelo entusiasmo”, conta.

