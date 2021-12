Produtos da Agricultura Familiar são fontes de energia para o folião

Alimentos saudáveis da Agricultura Familiar são fonte de energia para os foliões do Carnaval baiano. Frutas, tapioca, palmito, licuri, farinha de copioba, barrinhas de frutas, mel, castanha de caju e banana chips são algumas das opções que podem ser consumidas durante a folia, como orienta a nutricionista Tâmara Ferreira. “São produtos que proporcionarão uma alimentação adequada e saudável durante todo o período da festa, fortalecendo a imunidade, evitando ficar doente”.

A Bahia se destaca na produção de alimentos saudáveis e de alto valor nutricional, a exemplo de água de coco (fonte de hidratação, bebida energética natural, rica em vitaminas e minerais); açaí (rico em vitaminas C, B1, B2 e antioxidantes, além de gorduras insaturadas, que auxiliam no controle da pressão arterial e o colesterol, e rico também em carboidratos, que fornecem energia necessária ao bom funcionamento do organismo); e banana (fonte de potássio, que fortalece os músculos, diminui as câimbras, a fadiga e a apatia mental, bem como rica em aminoácidos, precursor da serotonina, que funciona como regulador do sono e do humor).

Destaque, ainda, para o ovo (rico em ferro, proteína e vitaminas B); hortaliças (couve, espinafre, rúcula, alface, que são ricas em minerais, fonte de cálcio, vitaminas A e C, fibras e proteína); mel (alimento energético, rico em glicose e frutose, aumenta a disposição e combate o cansaço, além de ser fonte de vitamina C e B e minerais como fósforo, cálcio, magnésio, enxofre e potássio); e chocolate (com maior teor de cacau é rico em flavonóides, que fazem bem ao coração, e estimulante natural chamado teobromina, que dá mais energia e melhora o humor).

Em Salvador, os produtos da Agricultura Familiar baiana podem ser encontrados em lojas como o Grão de Arroz (Pituba), Viva o Grão (Corredor da Vitória, Pituba e Vilas do Atlântico), Saúde na Panela (Pituba), rede de supermercados Walmart, Todo Dia e Almacen Pepe (Pituba), Bodexpress (Imbuí), Mercado do Rio Vermelho e Rede Moinho, que funciona na Feira Agroecológica da Universidade Federal da Bahia (UFBA/Ondina), todas às sextas-feiras, das 7h às 13h.

