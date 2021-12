Produção industrial do interior baiano tem desempenho positivo segundo IBGE

A Bahia está entre os três Estados que ganharam ritmo de produção no acumulado do segundo trimestre, tendo uma variação positiva de 4%, passando de -3,4%, nos três meses anteriores, para 0,6%, enquanto o país apresentou queda de 1,0%. Este panorama, conforme pesquisa divulgada pelo IBGE, na quarta-feira (7), tem viabilizado a infraestrutura necessária aos projetos estruturantes em implantação como a Ferrovia Oeste Leste, o Porto Sul, a Ponte Salvador-Ilha de Itaparica e a Ferrovia Norte e Sul. Já os investimentos privados, atraídos e incentivados pelo governo, têm aquecido a geração de emprego e renda na Bahia, de acordo com o chefe de Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Luiz Gugé,

De acordo com o IBGE, os setores que puxaram o aquecimento econômico neste período foram Metalurgia (16,7%), Bebidas (12,7%), Minerais não metálicos (7,4%), Borracha e Plástico (2,1%), Refino de petróleo e biocombustíveis (0,6%) e Alimentos (0,3%). “Este resultado mostra o empenho do governo baiano em atrair novos investimentos e incentivar a ampliação daqueles que já estão operando. Para se ter uma ideia, até dezembro de 2021, a Bahia deverá ter a instalação de 224 novos empreendimentos, com aporte financeiro de R$ 13,5 bilhões, e a previsão de gerar 20,6 mil empregos diretos”, destacou Luiz Gugé.

Ainda de acordo com o gestor da SDE, “apesar do contexto de contínua queda na produção industrial nacional, a perspectiva de recuperação é demonstrada também nos números positivos do primeiro semestre deste ano”. Os 31 empreendimentos implantados foram responsáveis pelo investimento de R$ 2,5 bilhões e a geração de 5,4 mil empregos diretos. Destes, 80% estão nas cidades do interior do Estado.

Nos seis primeiros meses do ano também foram assinados 54 protocolos de intenções, com previsão de R$ 3,6 bilhões em investimentos e possibilidade de gerar 4,8 mil empregos diretos. Os dados são fruto de acompanhamento da SDE junto às empresas incentivadas pelo Estado, conforme o chefe do Gabinete.

Os dados apontam, também, que o governo baiano mantém o desempenho fiscal positivo dos últimos anos e as finanças em equilíbrio, com uma das dívidas mais baixas entre os Estados. A Bahia também ocupa o segundo lugar em investimentos públicos do país. De janeiro a abril, investiu R$ 555,8 milhões, ficando atrás apenas de São Paulo, cujos investimentos somaram R$ 904,6 milhões.

