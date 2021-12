Produção industrial baiana registra crescimento de 6,5%

A produção industrial baiana voltada às áreas de transformação e extrativa mineral cresceu 6,5% em fevereiro. O dado é da Pesquisa Industrial Mensal, analisada em âmbito estadual pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEPLAN). No confronto de fevereiro de 2019 com igual mês do ano anterior, o setor apresentou expansão de 2,5%, com seis das 12 atividades pesquisadas assinalando aumento da produção.

“Este resultado mostra a recuperação da indústria baiana frente ao cenário nacional, uma vez que o ritmo de crescimento da produção industrial brasileira ficou com taxa de 2,0%, na comparação entre fevereiro de 2019 com o mesmo mês do ano anterior”, destaca o secretário do Planejamento, Walter Pinheiro. Estados como Espírito Santo (-11,7%), Rio de Janeiro (-0,8%) e Minas Gerais (-0,8%), compara o gestor, assinalaram taxas negativas nesse mês.

O setor de Veículos (14,7%) apresentou a principal influência positiva no período, explicada, especialmente pela maior fabricação de automóveis e bancos de metal. Outros resultados positivos no indicador foram observados nos segmentos de metalurgia (30,6%), minerais não metálicos (26,6%), extrativa (12,9%), borracha e material plástico (11,8%) e bebidas (12,2%). No acumulado do ano, a indústria registrou leve queda de 1,8%, em relação ao mesmo período anterior.

