Procura por cursos online cresce no país

A Educação a Distância (EAD) no Brasil tem crescido em ritmo acelerado. Segundo os últimos dados do Ministério da Educação (MEC), o EAD atingiu um aumento de 18,6% do total de matrículas nas instituições de ensino superior. No ano passado, o órgão atualizou a regulamentação da modalidade de cursos online e ampliou a oferta de cursos. Com o processo mais flexível, o número de núcleos cadastrados subiu em 85%.

Com o avanço, instituições de maior qualidade adquiriram o direito de criar mais polos, - locais para atender os estudantes dos cursos à distância - desde que cumpram com os requisitos estabelecidos pelo MEC. Estrutura com biblioteca, laboratórios e espaço para provas presenciais estão entre os critérios. Com isso, as possibilidades foram ampliadas também para os alunos que moram longe dos grandes centros.

Flexibilidade e preço

Essa modalidade tem se tornado a saída para quem deseja fazer um curso superior, mas quer flexibilidade. “A minha rotina intensa foi o que fez com que eu escolhesse o ensino a distância. A possibilidade de poder fazer o meu horário de estudo e conciliar com o trabalho e outras atividades, torna o meu dia a dia mais prático”, declara Taiane da Silva, estudante do curso de Ciências Contábeis e bolsista do Educa Mais Brasil.

Já para Cláudio de Souza, estudante de Gestão de Recursos Humanos, da Unifacs EAD, que também conta com o auxílio do programa de bolsas de estudo , a economia foi o ponto chave para voltar a estudar. “Comecei um curso presencial de Jornalismo, mas o preço das mensalidades pesou no orçamento e tive que sair da faculdade. Quando resolvi voltar aos estudos, optei pelo EAD por conta do menor preço e para adaptar com o meu trabalho que tem uma rotina de viagens. Com o apoio do Educa Mais Brasil ficou ainda mais fácil”, pontua.

Além de permitir um melhor aproveitamento de tempo e ter valores de mensalidades mais acessíveis, os cursos EAD garantem diploma com o mesmo valor de um diploma de curso presencial.

Bolsas de estudo EAD

Mesmo com preços mais acessíveis se comparados a um curso presencial, nem todos que desejam uma graduação ou pós-graduação a distância tem condições de pagar o valor integral. A alternativa está nas bolsas de estudo. Maior programa de inclusão educacional do país, o Educa Mais Brasil, oferece descontos que podem chegar a 70%. A inscrição, que é gratuita, pode ser feita clicando aqui .

