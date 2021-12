PRF realizará leilão virtual com mais de 150 veículos recolhidos na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF/BA), realizará um leilão de veículos, classificados como sucatas, que foram retidos na unidade policial sob circunscrição da Delegacia de Senhor do Bonfim, na região Norte da Bahia.

As ofertas ocorrerão, somente, na modalidade on-line (internet) a partir das 09h do dia 13 de janeiro e se encerrará às 14h do dia 16/01/2021, através do site (https://www.batistaregisleiloes.com.br), com lances mínimos entre 50 e 500 reais.

O edital 4/2020, do tipo maior lance ofertado, visa arrematação de veículos retidos, abandonados, removidos ou recolhidos a qualquer título, que se encontram há mais de 60 (sessenta) dias nos pátios administrados pela Regional da Bahia.

Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 11 e 12 de janeiro, das 08h às 12h e de 13h às 17h, nos endereços abaixo mencionados:

Locais de visitação

Pátio PRF Senhor do Bonfim - Endereço: BR 407 KM 117 (Posto próprio da PRF) – Zona Rural – Senhor do Bonfim/BA 74 - 3544-2079

Pátio PRF Capim Grosso - Endereço: BR 324 KM 356 (Posto próprio da PRF) – Capim Grosso/BA 74 - 6351-1052

Pátio Transauto (Capim Grosso) - Endereço: BR 324, KM 355 – Vizinho ao Posto Elite 3Capim Grosso/BA - Pátio Contratado

