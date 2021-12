PRF realiza leilão virtual com mais de 250 veículos recolhidos na Bahia

Interessados em adquirir algum dos veículos retidos pela Superintedência da Polícia Rodoviária Federal da Bahia (SPRF/BA) poderão arrematar os automóveis, classificados como sucatas, a partir de um leilão que será iniciado no dia 26 de outubro.

De acordo com o órgão, o leilão, organizado sob circunscrição da Delegacia de Feira de Santana, a 116 km de Salvador, os lances iniciais serão a partir de R$ 50, somente, na modalidade online, entre os dias 26 e 30 de outubro.

As ofertas ocorrerão a partir das 9h do dia 26 de outubro e se encerrará às 14h do dia 30 do mesmo mês, através do site https://www.batistaregisleiloes.com.br, com lances mínimos entre R$ 50 e R$ 500.

De acordo com o edital 3/2020, o tipo maior lance ofertado, visa arrematação de veículos retidos, abandonados, removidos ou recolhidos a qualquer título, que se encontram há mais de 60 (sessenta) dias nos pátios administrados pela Regional do estado da Bahia.

Os interessados poderão examinar os lotes nos dias 22 e 23 de outubro, das 08h às 12h e de 13h às 17h nos endereços abaixo mencionados:

adblock ativo