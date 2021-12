PRF flagra veículo transitando na BR 101 com diversas irregularidades

Policiais rodoviários federais flagraram na manhã de sexta-feira, 18, durante fiscalização da Operação Rodovida no KM 713 da BR 101, trecho do município baiano de Eunápolis, um veículo FIAT/Uno Mille transitando na rodovia com diversas irregularidades de trânsito.

O Uno estava transitando pelo acostamento sem os requisitos de segurança viária. Durante os procedimentos de abordagem, a equipe flagrou diversas irregularidades no veículo. O carro encontrava-se com o para-brisa trincado; licenciamento vencido desde 2010; não possuía a placa dianteira e sem o lacre obrigatório da placa traseira; pneus dianteiro e traseiro desgastados; estava com o sistema de iluminação comprometido como faróis queimados, luz indicadora e de posição inexistente; não possuía também os seguintes itens: cinto de segurança, espelho retrovisor, limpador do para-brisas, alavanca do freio de estacionamento (freio de mão).

Diante das infrações de trânsito apresentadas, os PRFs emitiram as notificações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O veículo foi removido ao pátio contratado da PRF. Ao todo foram dez multas aplicadas que somaram mais de 4.000 reais.

A PRF alerta que reforçou o policiamento em todos os trechos das estradas federais da Bahia, para coibir condutores agindo com imprudência, falta de cuidado e desrespeito às Leis de Trânsito, com foco principal de garantir a segurança viária dos usuários que utilizam as rodovias federais da região.

Operação Rodovida

A Operação Rodovida 2020/2021 teve início na última quinta-feira, 17, e segue até dia 21 de fevereiro nas rodovias federais da Bahia e de todo o país.

A ideia é sensibilizar cada um dos atores do trânsito a respeito do seu papel, das suas obrigações e os cuidados necessários para proteger a vida.

Durante o período da operação, a PRF intensificará as ações de fiscalização, focadas principalmente os relacionados as condutas de ultrapassagens proibidas, à embriaguez ao volante, ao não uso do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, ao uso do celular ao volante, ao transporte de carga e trânsito irregular de motocicletas e ciclomotores.

A Rodovida visa conscientizar condutores, ciclistas, pedestres e passageiros a tornar o trânsito mais seguro, através da mudança de atitude, ressaltando que cada um é responsável pela segurança de todos.

