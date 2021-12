PRF apreende dois veículos roubados e um terceiro com registro de apropriação indébita em Feira de Santana

Policiais Rodoviários Federais detiveram, na última quinta-feira, 17, dois homens por crime de receptação de veículo e apropriação indébita, durante fiscalização realizada em Feira de Santana.

A primeira ação foi registrada por volta das 12h20, quando os PRFs abordaram no KM 526 da BR 324 um Fiat/Uno para verificação. No decorrer dos procedimentos, a equipe constatou que o veículo em questão é de propriedade de uma locadora e possuí registro de apropriação indébita no estado de São Paulo. Ao ser questionado, o motorista informou que o automóvel havia sido locado pela empresa em que trabalha para entrega de polpas de açaí. Ele foi preso e poderá responder pelo crime de apropriação indébita.

Já por volta das 13h20, no KM 426 da BR 116, os policiais visualizaram um I/Jac J2 estacionado de forma suspeita as margens da rodovia e, iniciaram as averiguações. Após realizar a identificação veicular, foi verificado que se tratava de um veículo que utilizava placas clonadas de um semelhante, tendo em vista que o I/Jac original possui ocorrência de roubo, registrada em julho deste ano na capital baiana, Salvador.

Ainda na BR 116, por volta das 14h30, a equipe policial abordou um terceiro veículo, desta vez um Golf 1.6 PLUS e, durante a verificação constatou que seus elementos identificadores estavam adulterados. Posteriormente, foi descoberto que o automóvel se tratava de fruto de roubo. O condutor, um homem de 47 anos, foi preso e poderá responder pelos crimes de receptação de veículo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Todas as ocorrências foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Judiciária local onde serão adotadas as medidas cabíveis.

