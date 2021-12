Prefeituras, eventos e artistas são premiados no “Melhores do São João”

As cidades de Amargosa, Cruz das Almas, Senhor do Bonfim, Itaberaba e Euclides da Cunha foram reverenciadas no prêmio “Melhores do São João”, promovido pelos portais São João na Bahia, Aratu Online e TV Aratu. O evento, que aconteceu nesta semana, no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura, em Salvador, reuniu nomes de peso do forró, como Alcymar Monteiro, Flávio José, Estakazero, Zelito Miranda, Del Feliz, Jó Miranda e Trio Nordestino, além de empresários, prefeitos, produtores culturais e agentes públicos.

Nas redes sociais, o prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro, comemorou a vitória tripla do município, que recebeu os prêmios nas categorias “Destino Destaque”, “Melhor Decoração” e “Prefeito Destaque”. “Este reconhecimento é fruto de um trabalho feito com competência e, principalmente, com amor às nossas tradições juninas. Dedico esta conquista ao povo de Amargosa e agradeço a toda equipe que trabalhou incansavelmente. Nosso São João nos faz transbordar de orgulho. Que venha 2019”.

Além das prefeituras, foram premiados os eventos juninos, como o Forró do Piu-Piu, em Amargosa, e Forró do Sfrega, em Senhor do Bonfim. Os artistas que tocaram nas festas públicas e privadas também foram homenageados, como Alcymar Monteiro, Flávio José, Fulô de Mandacaru, Estakazero, Zelito Miranda, Del Feliz, Jó Miranda, Trio Nordestino, Cristina Amaral, Lara Amélia, Forró do Tico e Zefa di Zeca.

Homenageado e eleito pelo público como “Melhor Artista”, o cantor e compositor Flávio José comentou sobre a premiação. “Este é um prêmio muito importante, pois é o meu primeiro depois de muitos anos tocando na Bahia. Estou muito feliz e torcendo para a renovação no forró”. Já o colega Alcymar Monteiro chamou a atenção para as ameaças que o forró vem sofrendo com a descaracterização da festa de São João. “Peço que os agentes públicos não deixem que a tradição junina desapareça”, conclamou.

Confira a lista de vencedores:

PREFEITURAS

Cruz das Almas – Melhor Grade, Melhor Programação Cultural, Prefeito Homenageado;

Amargosa – Melhor Decoração, Destaque Visibilidade, Prefeito Homenageado;

Senhor do Bonfim – Melhor Destino eleito pelo público, Destaque Visibilidade, Prefeito Homenageado;

Santo Antonio de Jesus – Melhor Infraestrutura, Destaque Visibilidade;

Itaberaba – Destino Revelação, Destaque Visibilidade;

Euclides da Cunha – Destaque Visibilidade.

ARTISTAS

Alcymar Monteiro – Melhor Cantor eleito pelo júri e Melhor Show

Flávio José – Melhor Cantor eleito pelo público e Artista Homenageado

Fulô de Mandacaru – Melhor Banda e Melhor Repertório

Estakazero – Melhor Banda eleita pelo público

Del Feliz – Melhor Artista Regional

Zefa di Zeca – Melhor Banda Regional

Forró do Tico – Banda Revelação

Lara Amélia – Cantora Revelação

Trio Nordestino – Banda Homenageada

Jó Miranda – Amigo do Forró .

EVENTOS

Arraiá do Galinho – Melhor Evento pré São João

Forró do Piu-Piu – Melhor Grade de Festa Privad

Forró do Sfrega – Melhor Festa Privada eleita pelo público

MELHOR CERVEJA

Skol Hops – Ambev

