Prefeitura de Lauro de Freitas disponibiliza exame de punção mamária

O exame de punção de nódulo mamário está sendo oferecido pela rede municipal de Saúde de Lauro de Freitas. O procedimento para o diagnóstico de câncer de mama é realizado sempre às terças-feiras, no Hospital Municipal Dia Jorge Novis, para pacientes regulados. A marcação é feita de segunda a sexta-feira, na Central de Regulação, localizada na Rua Maria Isabel dos Santos (Avenida Beira Rio), no Centro, das 8h às 14h. É necessário apresentar documento de identidade e solicitação médica.

Para esse primeiro mês foram marcadas 40 punções, 30 delas já realizadas. O diretor da Central de Regulação, Alan Reis, avalia que essa demanda deve aumentar com a contratação recente de mais um mastologista para a rede municipal de Saúde, o Dr. Marques Vinícius Gomes. O especialista, que atende na Policlínica Carlos Bastos, na Vila Praiana, faz, além do exame de punção de nódulo, cirurgias no Jorge Novis para a retirada de nódulo benigno, drenagem de abscesso, biópsia excisional retirada de todo o tumor), correção de fístula e setorectomia (retirada de uma parte da mama).

A diretora administrativa do hospital, Elisa Daltro, explica que o procedimento é relativamente simples: “A punção mamária consiste na aspiração do conteúdo do nódulo mamário para avaliação em laboratório, sendo uma importante ação preventiva contra a possibilidade de desenvolvimento de tumores cancerígenos“.

