Prefeitos solicitam melhorias e apoio para seus municípios

Prefeitos das cidades de Una e Piraí do Norte e o vice-prefeito de Cachoeira estiveram, nesta quinta-feira (23), com o secretário Josias Gomes, titular da Secretaria de Relações Institucionais (SERIN) do Estado da Bahia, reivindicando melhorias e apoio para os municípios.

Na reunião, Tiago Birschner, prefeito de Una, destacou como prioridade o projeto de requalificação da entrada da cidade. Segundo ele, o projeto – no valor de R$ 480 mil – já foi aprovado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) e será assinado o convênio no próximo dia 27, em reunião agendada pelo governador Rui Costa.

Para Cachoeira, o vice-prefeito do município, Gevaldo Simões Santos Sobrinho, solicitou o apoio do Estado ao Projeto 25 de junho, quando, tradicionalmente, Cachoeira se torna a capital da Bahia, além de ações e investimentos em obras, visando incrementar o desenvolvimento econômico do município.

O prefeito de Pirai do Norte, Everaldo Souza, por sua vez, solicitou à SERIN a perfuração de três poços artesianos no município. Segundo ele, a ação beneficiará os moradores das localidades de Mineiro, Bela Vista e Tararanga. Ele também busca a pavimentação dos bairros Flor de Nice da Silva e Acelino Mamédio.

