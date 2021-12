Prefeitos discutem execução de projetos na região do São Francisco

Prefeitos dos municípios que fazem parte do Consórcio Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF) se reuniram em assembleia para avaliar a execução de projetos na região. Estavam presentes os gestores Lindomar Dantas (Uauá), Wilker Torres (Casa Nova), Zé Filho (Remanso), Enilson Rodrigues (Campo Alegre de Lourdes), Pedro Oliveira (Curaçá), Ana Passos (Sento-Sé) e Genário Rabelo (Canudos).

Os gestores aprovaram orçamento para o próximo ano e discutiram novas estratégias de uso de máquinas em estradas dos municípios para 2020. O prefeito Genário Rabelo, que também é o presidente do CONSTESF, disse que uma nova etapa do Projeto Cisternas também foi abordada e, assim, novos barreiros-trincheira serão construídos nos dez municípios, beneficiando mais famílias de regiões atingidas pela seca.

Para o prefeito de Canudos, a assembleia aproxima os gestores para alinhar novas estratégias de desenvolvimento territorial. “Nós fazemos parte de um consórcio com um objetivo principal que é desenvolver nossa região unindo nossas forças. Reuniões como esta são importantes para alinhar nossas ideias, avaliar resultados dos projetos que estamos executando e, principalmente, traçar estratégias que tragam melhorias para o povo. Nós já estamos pensando em projetos que vamos executar em 2020”, afirmou Genário Rabelo.

