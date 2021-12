Prefeito de Vitória da Conquista respira sem ajuda de aparelhos e é transferido para Hospital Sírio-Libânes

O prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão, reeleito no pleito municipal deste ano, iniciou a transferência para o Hospital Sírio-Libânes, em São Paulo, na noite deste sábado, 26, de acordo com o G1. Ele foi diagnosticado com Covid-19 há 20 dias e está internado há 8.

Na sexta-feira, 25, o prefeito respirava com auxílio do cateter de oxigênio. Segundo boletim divulgado pelo Hospital Samur, onde ele estava internado, o quadro do prefeito é estável e já respira sem ajuda de aparelhos. Herzem segue para o hospital paulista para fazer o tratamento de reabilitação pulmonar.

Herzem Gusmão foi reeleito prefeito de Vitória da Conquista, em segundo turno, no dia 29 de novembro. O prefeito teve 54% dos votos válidos. Ele derrotou Zé Raimundo, que teve 46% dos votos. A eleição em Vitória da Conquista tinha 18,17% de abstenção, 1,25% votos brancos e 3,44% votos nulos.

