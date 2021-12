Pré-matrícula na rede estadual poderá ser feira até terça-feira (10)

A pré-matrícula para os estudantes matriculados e com frequência regular nas escolas da rede estadual de ensino, em 2019, encerra terça-feira (10). A novidade deste ano é que o processo é 100% on-line e, portanto, poderá ser feito por meio de dispositivos móveis, como tablets e celulares. Para garantir a vaga nas escolas onde os alunos estudaram em 2019, basta que eles, pais ou responsáveis baixem o aplicativo do SAC Digital nas lojas APP Store ou Google Play, ou façam o cadastro através do link https://www.sacdigital.ba.gov.br/ .

O SAC Digital é uma moderna plataforma, que unifica todos os serviços do Estado em um único portal. A matrícula on-line foi incluída nesta ferramenta graças à parceria entre a Secretaria da Educação do Estado (SEC), a Secretaria da Administração do Estado (SAEB), e a Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (PRODEB), com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Para realizar o cadastro, o estudante precisa acessar o SAC Digital (portal ou aplicativo) e clicar em “cadastre-se” no menu principal. Em seguida, é só preencher um formulário. No campo “e-mail”, é necessário informar um e-mail que o usuário costuma acessar e que lembra a senha. No final do cadastro, será necessário acessar este e-mail para ativar a conta no SAC Digital. A matrícula só poderá ser realizada mediante este cadastro.

Quem não quiser fazer a pré-matrícula on-line, os estudantes poderão optar por fazer a renovação da matrícula na própria escola.

Estudantes novos - Os estudantes novos, oriundos das redes municipais e privada, também poderão utilizar o SAC Digital. Mas, para este público, a matrícula será realizada de 21 a 28 de janeiro de 2020, de acordo com o calendário a ser divulgado pela SEC, no Portal da Educação ( www.educacao.ba.gov.br ). Os mesmos também precisarão fazer o cadastro e, após a matrícula on-line, terão 24 horas para apresentar a documentação necessária na escola para a qual efetuou a matrícula.

adblock ativo