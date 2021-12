Prazo para solicitar isenção no ENEM 2019 encerra nesta quarta-feira (10)

Termina nesta quarta-feira (10) o prazo para solicitar a isenção de taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) 2019. Todos os interessados devem acessar a Página do Participante para realizar o procedimento, uma vez que nenhum grupo de candidato estará isento automaticamente. Segundo o cronograma, o resultado será divulgado em 17 de abril e quem não for contemplado pode interpor recursos entre os dias 22 e 26 do respectivo mês.

Em 2018, foram registrados 3.521.181 participantes isentos – entre pessoas que fizeram a solicitação no site do MEC e os concluintes do Ensino Médio da rede pública que, excepcionalmente na respectiva edição, foram liberados do pagamento automaticamente. O número representou 63,8% e foi o menor nas últimas cinco aplicações.

Quem tem direito à isenção no ENEM 2019?

Atualmente, a prova é considerada o maior vestibular do país devido às possibilidades que são abertas para os estudantes que alcançaram uma boa nota do ENEM. O Sistema de Seleção Unificada ( SiSU ) é o principal foco dos candidatos, uma vez que viabiliza o ingresso em universidades, faculdades e institutos públicos de ensino brasileiros.

O Programa Universidade para Todos (PROUNI) oferece bolsas de estudo em caráter integral, com 100% de desconto na mensalidade, e parcial, com 50% de desconto. Além da nota no exame, são considerados critérios a renda familiar mensal de cada participante. Já o Fundo de Financiamento Estudantil ( FIES ) permite que os estudantes contratem financiamento a juros zero ou por meio de instituições financeiras.

