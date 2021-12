Prazo para responder questionário do ENADE 2019 termina nesta quinta (21)

Esta quinta-feira (21) é o último dia para os inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) preencherem o Questionário do Estudante. Tal procedimento é pré-requisito para acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, bem como as informações sobre o local de prova, horários e atendimentos especiais.

O preenchimento deve ser feito no Sistema ENADE pelo próprio estudante, que deve escolher o menu “Questionário do Estudante” e clicar sobre as respostas desejadas. Para enviá-las é necessário acionar o botão "Finalizar".

O ENADE será aplicado no dia 24 de novembro em todo o país. Neste ano, serão avaliados os cursos das áreas de Ciências Agrárias; Ciências da Saúde e áreas afins; Engenharias e Arquitetura e Urbanismo ; e os cursos superiores de tecnologia nas áreas de Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e Segurança.

*Com informações do INEP.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil.

