Prazo para pagamento da taxa de inscrição do ENEM 2019 termina nesta quinta (23)

Interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2019 que não foram contemplados com a isenção devem ficar atentos: o prazo para pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU), no valor de R$ 85, termina nesta quinta-feira (23). Bancos, casas lotéricas e agências dos Correios estão disponíveis para receber o pagamento.

De acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), apenas 35,94% dos inscritos pagantes de fato pagaram a GRU até a manhã deste último dia. Quem teve direito à isenção do pagamento da taxa e concluiu a inscrição no prazo já tem sua participação garantida no exame. As provas do ENEM 2019 serão aplicadas em dois domingos, 3 e 10 de novembro.

Segunda graduação

Everton Santana, de 27 anos está entre as pessoas que se anteciparam e garantiram a participação no ENEM 2019 . A primeira vez que realizou as provas foi em 2010, um ano após terminar o Ensino Médio. “Esse ano será minha segunda participação. Meu objetivo é fazer o ENEM para tentar uma segunda graduação”, afirma.

Santana é graduado em Letras e tem dupla habilitação: em Inglês e Português. “Linguagem e Ciências Humanas são minhas paixões. Como estou no ambiente escolar, me encontro em constante revisão [dos conteúdos do ENEM], em especial na área de Linguagem, que é minha especialidade”, avalia.

Quem mais participa do ENEM?

Todas as pessoas podem participar do exame desde que realize a inscrição. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) destaca, no entanto, que o uso dos resultados difere entre os participantes.

Quem já finalizou o Ensino Médio, ou terminará em 2019, pode usar a nota do ENEM para se candidatar às vagas de programas de acesso à educação superior (SiSU), programas de bolsa de estudos (PROUNI) e/ou de financiamento estudantil (FIES). Quem ainda finalizará a educação básica nos próximos anos pode se inscrever como “treineiro” com o objetivo exclusivo de autoavaliação.

